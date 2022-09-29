Глава Дагестана не оценил призывы явиться в военкомат, звучавшие на улицах Дербента

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал инициативу властей Дербента по организации на улицах города оповещения для мужчин о необходимости явиться в военкомат.

"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте, – в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. Поручил всем ответственным лицам, в том числе правоохранительным органам, срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных", – написал Меликов в своем телеграм-канале.

Глава Дагестана подчеркнул, что организаторы посчитали подобные призывы дополнительной мерой информирования граждан.

Ранее руководитель пресс-службы администрации Дербента Тельман Раджабов заявил, что по городу начал ездить автомобиль управления ГО и ЧС по Дагестану, передавая мужчинам сообщение о необходимости прибыть в военкомат.

При этом он уточнил, что данная мера не означает мобилизацию всех мужчин. Он также добавил, что в настоящее время оповещение отменено, так как меняется текст сообщения.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Россиянам продолжили сообщать подробности о мобилизации на портале "Объясняем.рф"

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