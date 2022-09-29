Боевые офицеры выразили готовность поддерживать и обучать мобилизованных

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Вице-президент ВСК, подполковник запаса Сергей Половинка рассказал о готовности боевых офицеров поддерживать и обучать мобилизованных граждан. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По его словам, также они готовы проверить, как мобилизованных обеспечивают обмундированием и всего ли хватает из элементов для их экипировки.
"Через ветеранские организации уже поступают запросы, и многие мои коллеги уже выступают в школах, на сборных пунктах, в таких общественных организациях, куда привлекаются потенциальные призывники, которые рассказывают свой практический опыт", – рассказал Половинка.
Он добавил, что на тех призывных участках, где он побывал, все мобилизованные обеспечиваются всем необходимым.
"По моим данным, в большинстве случаев министерство обороны в пунктах подготовки обеспечивает. Если кто-то возьмет свое спецобмундирование, то это допускается", – подчеркнул вице-президент ВСК.
Половинка отдельно подчеркнул, что поддерживает указ Владимира Путина о частичной мобилизации.
"Сейчас если принято решение Верховного главнокомандующего РФ о том, что часть ребят, которые проходили службу в прошлом и у них есть опыт и нужно его воплотить в какие-то конкретные действия, реально на территории спецоперации, то это нужно сделать. Ничего в этом страшного нет", – резюмировал он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", граждане, состоящие на воинском учете, не могут покидать место жительства без разрешения военкоматов с момента объявления мобилизации. Позднее он опроверг свое сообщение в связи с разъяснением от Минобороны РФ.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Сообщалось, что в рамках мобилизации задействуют 300 тысяч резервистов – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.
Москвичам рассказали о подготовке мобилизованных граждан на российских полигонах
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