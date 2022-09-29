В Дербенте начал ездить автомобиль, передающий сообщение о мобилизации

Фото: телеграм-канал Mash Gor
Автомобиль управления ГО и ЧС по Дагестану начал ездить по улицам Дербента, передавая мужчинам сообщение о необходимости прибыть в военкомат. Об этом заявил руководитель пресс-службы городской администрации Тельман Раджабов.
"Это дополнительная мера информирования и дополнительный способ оповестить именно тех, кому необходимо вручить повестки. Будут мобилизоваться именно мужчины, подходящие по критериям. Побеседовали – если человек, например, не служил, он не подлежит мобилизации", – сообщил он изданию РБК.
Представитель пресс-службы уточнил, что данная мера не означает мобилизацию всех мужчин. Он также добавил, что в настоящее время оповещение отменено, так как меняется текст сообщения.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что нарушение общественного порядка в регионе спровоцировали спецслужбы Украины. Так он прокомментировал несанкционированные митинги в регионе, видеозаписи с которыми ранее распространились в социальных сетях.
Там же рассылалась информация, что несогласованные акции прошли из-за частичной мобилизации, поскольку военкоматы Дагестана якобы призывали многодетных, инвалидов, слишком возрастных мужчин и других кандидатов, не подходящих под критерии мобилизации.
21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
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