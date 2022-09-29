Глава Дагестана сообщил, что беспорядки в республике спровоцировали спецслужбы Украины

Фото: kremlin.ru
Нарушение общественного порядка в Дагестане спровоцировали спецслужбы Украины, рассказал журналистам глава республики Сергей Меликов.
Так он прокомментировал несанкционированные митинги в регионе, видеозаписи с которыми ранее распространились в социальных сетях.
Там же рассылалась информация, что несогласованные акции прошли из-за частичной мобилизации, поскольку военкоматы Дагестана якобы призывали многодетных, инвалидов, слишком возрастных мужчин и других кандидатов, не подходящих под критерии мобилизации.
Меликов сообщил, что имеет подтвержденную информацию о том, что сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил спецоперации ВСУ. При этом он подчеркнул, что регулировка происходит не напрямую из Киева.
"Я хочу, чтобы дагестанцы поняли, кто их к этим акциям призывает. Их призывают те, кто убивает сегодня наших ребят, которые защищают нашу родину", – заявил Меликов в интервью РИА Новости.
Ранее в пресс-службе МВД РФ сообщили, что в нескольких регионах сотрудники ведомства пресекли несанкционированные акции, которые собрали крайне незначительное число участников. Нарушителей задержали и доставили в отделения полиции для дальнейшего их привлечения к ответственности.
21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
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