Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Московская прокуратура напомнила об ответственности за участие в несогласованных акциях. Об этом сообщает RT.

В ведомстве отметили, что в Сети начали распространять призывы к участию в несогласованной акции и совершению противоправных действий.



Распространение таких сведений и участие в незаконных акциях наказываются согласно действующему административному и уголовному законодательству, напомнили в надзорном органе.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

