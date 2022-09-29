"Боевое братство": мобилизованные граждане будут отстаивать интересы Родины

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Евгений Питеримов заявил, что мобилизованные россияне будут отстаивать интересы РФ.

"Решение Владимира Владимировича Путина предотвратить эту заразу и, скажем так, освободить общество, которое в этих областях было, над которым издевались постоянно, я считаю, что очень правильное. И ребята, которые мобилизуются, я думаю, так же идут в части, которые будут сейчас формироваться на базе вооруженных сил, будут отстаивать интересы РФ", – сказал Питеримов.

Он подчеркнул, что все руководители региональных отделений и костяк "Боевого братства" работают по поддержке духа российских военнослужащих.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", граждане, состоящие на воинском учете, не могут покидать место жительства без разрешения военкоматов с момента объявления мобилизации. Позднее он опроверг свое сообщение в связи с разъяснением от Минобороны РФ.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Сообщалось, что в рамках мобилизации задействуют 300 тысяч резервистов – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.



Москвичам рассказали о подготовке мобилизованных граждан на российских полигонах

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!