Глава аппарата фракции "Справедливая Россия – За правду" ушел на фронт добровольцем

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Руководитель аппарата думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Руслан Татаринов отправился на Украину, чтобы принять участие в специальной военной операции в качестве добровольца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя партии Сергея Миронова.

"Татаринов принял решение добровольцем уйти на фронт. В прошлую пятницу мы аппаратом фракции его проводили", – сказал он.

По словам Миронова, должность главы аппарата фракции сохранится за Татариновым. Кроме того, ему присвоят звание почетного члена "Справедливой России – За правду".

Ранее сообщалось, что глава администрации Читы Александр Сапожников покинул пост, чтобы принять участие в специальной военной операции на Украине. Политик отметил, что не может оставаться в стороне ни как десантник с боевым опытом, ни как гражданин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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