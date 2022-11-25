Путин заявил, что разделяет боль матерей, потерявших сыновей во время спецоперации

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и все руководство России разделяют боль матерей, которые потеряли сыновей в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом президент заявил во время встречи с матерями участников СВО.

Российский лидер отметил, что у него "язык не поворачивается" говорить стандартных вещей, связанных с выражением соболезнования.

"Я лично, все руководство страны, мы разделяем эту боль, понимаем, что ничто не может заменить сына, утраты ребенка, особенно для мамы, которой мы обязаны появлением на свет, которая вынашивала, выкармливала", – подчеркнул Путин.

Он пообещал делать все, чтобы матери военнослужащих не чувствовали себя забытыми, а ощущали "плечо рядом с собой". Президент добавил, что постарается сделать так, чтобы в реальной жизни было учтено и использовано все, о чем было сказано во время встречи.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не планирует организовывать встречу с российскими военнослужащими. Вместе с тем он пообещал проинформировать, когда такое решение будет принято. Песков также опроверг информацию о планах Путина встретиться с военными корреспондентами.



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