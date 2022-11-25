В МО показали кадры с освобожденными российскими военнопленными

Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Кадры встречи военнопленных опубликовала пресс-служба Минобороны.

Первое, что сделали бойцы, – позвонили родным и близким.

Один из военнослужащих рассказал, что условия содержания в плену были, "мягко говоря", не очень. По его словам, там оказывают моральное давление на военных, но никто не сдается.

"Самое главное, что мы живы. Ребята все хотят домой, все скучают очень", – сказал вернувшийся из украинского плена.

В четверг, 24 ноября, в Минобороны рассказали о возвращении на Родину 50 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность в украинском плену. Бойцам предстоит пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях министерства.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Киеву передали такое же количество пленных бойцов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Россию вернулись 50 военнопленных с Украины

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