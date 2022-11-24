Пушилин сообщил о новом обмене пленными

Фото: телеграм-канал Readovka

В Россию возвращаются 50 военных, оказавшихся в украинском плену. Об этом временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале.

Он добавил, что российская сторона передала Украине такое же количество бойцов.

Днем ранее в Россию вернулись 35 военных, оказавшихся в украинском плену. В Минобороны пояснили, что достичь этого удалось в ходе переговорного процесса.

В начале ноября стало известно о том, что 107 российских солдат вернулись из украинского плена. Уточнялось, что они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях министерства обороны РФ.

До этого сообщалось об обмене пленными с Украиной по формуле 50 на 50. Отмечалось, что домой вернутся семь человек из ДНР и двое – из ЛНР.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



110 граждан РФ возвращены с подконтрольной Киеву территории – МО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!