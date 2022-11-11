Возвращающийся на Украину британский наемник не получит второго шанса на обмен – адвокат

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Адвокат британского наемника Эйдена Аслина Павел Косован заявил, что, если его подзащитный вернется на украинскую территорию, у него уже не будет шанса на обмен.

Косован рассказал, что его разочаровало решение Аслина вернуться на Украину в качестве военного корреспондента.

"Я очень расстроен, что он принял такое решение, потому что второго шанса попасть в плен у него может не быть, а уж тем более потом в рамках обмена военнопленными вернуться домой", – передает ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что британский наемник решил вернуться на Украину. Он рассказал, что больше не хочет принимать участие в боевых действиях, однако планирует запустить собственный YouTube-канал.

Мужчина признался, что дал обещание своей девушке не брать в руки оружие. Однако Аслин решил, что должен рассказать о том, что происходит на передовой. По его словам, он понимает, что рискует быть схваченным вновь.

Уточнялось, что Аслин надеется вернуться в свой дом, который располагается вблизи Херсона.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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