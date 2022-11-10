Освобожденные из украинского плена бойцы ЛНР вернулись в Луганск

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO

Освобожденные из украинского плена бойцы Народной милиции ЛНР вернулись в Луганск, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

По его словам, домой вернулись 35 военных.

"Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства... Герои Луганщины истощены, но не сломлены!" – написал Пасечник.

Он отметил, что все бойцы пройдут медицинское обследование и реабилитацию.

3 ноября Минобороны сообщало, что 107 солдат Вооруженных сил РФ вернулись из украинского плена. Они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях ведомства. Всем будет оказана медицинская и психологическая помощь.

До этого в ходе одного из обменов пленными две женщины добровольно отказались возвращаться на Украину. Уточнялось, что обмен проходил при личном участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Освобожденные российские военные рассказали об украинском плене

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