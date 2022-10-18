СПЧ ООН задокументировал минимум два преступления ВСУ против российских пленных

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Комиссия СПЧ ООН заявила о минимум двух совершенных преступлениях Вооруженных сил Украины в отношении российских пленных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад комиссии.

Как отмечено в документе, подтвержденными являются минимум два случая, когда ВСУ совершали выстрелы, а также наносили ранения и осуществляли пытки в отношении российских военнопленных.

"После их захвата эти солдаты получили статус военнопленных и были защищены в соответствии с международным гуманитарным правом", – следует из текста.

Первый случай произошел в период с 24 по 26 марта 2022 года в Харьковской области. Тогда ВСУ стреляли по ногам российским солдатам и избили одного из них винтовкой во время организованного допроса.

Второй инцидент произошел 29 марта 2022 года в Киевской области. Тогда солдат Украины с близкого расстояния выстрелил в российского военного и нанес ранение пострадавшему.

"На видео видны другие неподвижные солдаты российских вооруженных сил поблизости, в том числе один со связанными за спиной руками и очевидной раной на голове, что позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнен", – говорится в документе комиссии.

Ранее в Минобороны России заявили, что в результате обмена пленными между Москвой и Киевом освободили 20 российских солдат. По данным оборонного ведомства, вернувшимся из плена должны были оказать психологическую помощь, а также направить на реабилитацию в медицинские учреждения.

Кроме того, украинские военные рассказали об отношении к ним со стороны российских солдат. Пленные сообщили, что военнослужащие России относились к ним хорошо и давали воду.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Освобожденные из украинского плена российские солдаты прилетели в Москву

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