Украинские военнопленные рассказали, как к ним относятся в России

Фото: TACC/Станислав Красильников

Украинские военнопленные рассказали о том, как к ним относятся в плену в России, сообщает РИА Новости.

По словам пленных, к ним хорошо относятся и кормят не хуже, чем дома.

"В плену отлично с нами обращались… Руки связали, конечно, но воду давали, в туалет ходили", – рассказал Николай Швец из Черкасской области.

Военнопленный подчеркнул, что его не били и не унижали.

"Здесь кормят не хуже, чем у нас дома, тоже с тушенкой, мясом. А говорили (украинское командование. – Прим. ред.), что в плен лучше не сдаваться. Потому что будут издеваться", – добавил он.

Украинский военнопленный Николай Дяченко из города Сумы, который также находится в российском плену, в свою очередь, рассказал, что к нему также хорошо относились, не били, давали пить воду.

"Молодцы. Хорошо отнеслись очень", – рассказал пленный.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил об обмене пленными с украинской стороной по формуле 110 на 110.

Также ЛНР и Киев провели обмен пленными, в результате которого были освобождены 11 луганских военнослужащих. Освобожденные из плена военные были доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи и реабилитации.

До этого в ЛНР с подконтрольных Киеву территорий были возвращены 10 военнослужащих Народной милиции. С ними провели работу медики и психологи.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



МО РФ сообщило о возвращении из украинского плена 20 военных

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!