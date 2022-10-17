Пушилин сообщил об обмене с Украиной по формуле 110 на 110

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д. В."

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил об обмене с украинской стороной по формуле 110 на 110.

"Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках", – написал он в своем телеграм-канале.

Пушилин уточнил, что из плена будут также возвращены 30 военных из ДНР, ЛНР и других российских субъектов.

Ранее ЛНР и Украина провели обмен пленными, в результате которого были освобождены 11 луганских военнослужащих. Освобожденные из плена военные были доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи и реабилитации.

До этого в ЛНР с подконтрольных Киеву территорий были возвращены 10 военнослужащих Народной милиции. С ними провели работу медики и психологи.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



МО РФ сообщило о возвращении из украинского плена 20 военных

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