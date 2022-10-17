В ЛНР заявили о возвращении 11 военнослужащих из украинского плена

Фото: телеграм-канал "Народная милиция ЛНР"

Луганская Народная Республика и Украина провели новый обмен пленными, в результате которого были освобождены 11 луганских военнослужащих. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции ЛНР.

"Ночью 16 октября 2022 года в Луганскую Народную Республику прибыла группа из 11 военнослужащих Народной милиции, освобожденных из украинского плена в рамках договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых благодаря непосредственному участию руководства ЛНР и России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что освобожденные из плена военные были доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи и реабилитации. Также врачи проверят состояние их физического и морально-психологического здоровья.

Ранее в ЛНР с подконтрольных Киеву территорий были возвращены 10 военнослужащих Народной милиции. В настоящее время с ними работают врачи и психологи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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