Путин заявил, что Эрдоган лично включался в работу по обмену пленными с Киевом

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Владимир Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в работе по обмену пленными с Украиной.

"Как мы знаем, президент Турции господин Эрдоган сыграл уже достаточно заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе это связано с обменами. Он реально включался лично в эту работу, и, как известно, результат есть, так что мы за это ему тоже благодарны", – пояснил он.

Президент рассказал, что в результате состоявшегося обмена Россия получила своих военнослужащих, в том числе офицеров.

Ранее Эрдоган заявил, что справедливого мира на Украине можно добиться путем дипломатии. Как отметил глава турецкого государства, "нет победителя в войне и нет побежденного в справедливом мире".

Он также уточнил, что последствиям украинского кризиса подверглись все: как в региональном, так и глобальном масштабе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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