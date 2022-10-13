Эрдоган назвал главной целью Турции скорейшее перемирие на Украине

Фото: kremlin.ru

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главной целью Анкары является достижение скорейшего перемирия на Украине. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В ходе своего выступления на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане Эрдоган сообщил о достижении целей, касающихся договоренностей по вывозу зерна из украинских портов, а также обмена военнопленными между Москвой и Киевом.

"Наша цель – сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие", – сообщил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что справедливого мира на Украине можно добиться путем дипломатии. Как отметил глава турецкого государства, "нет победителя в войне и нет побежденного в справедливом мире".

Он также уточнил, что последствиям украинского кризиса подверглись все: как в региональном, так и глобальном масштабе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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