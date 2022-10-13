МО РФ сообщило о возвращении из плена 20 российских военных

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Москва и Киев провели новый обмен пленными, в результате которого на родину были возвращены 20 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих. Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время их доставят в военные медучреждения для прохождения лечения и реабилитации.

22 сентября между Россией и Украиной также произошел обмен военнопленными. В результате были освобождены 56 человек со стороны Киева, из них – 55 военнослужащих. Украинской стороне было передано 215 человек. 56-м обменянным стал оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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