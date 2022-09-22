Пушилин заявил, что Виктор Медведчук был среди освобожденных пленных

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Среди освобожденных военнопленных в рамках обмена с Украиной был украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Освобожден из плена был Виктор Медведчук. Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались, – по сути, это застенки гестапо", – приводит РИА Новости его слова.

Глава республики отметил, что им был подписан указ об обмене с Украиной, в результате чего были освобождены 56 человек со стороны Киева, из них 55 военнослужащих. В то время как украинской стороне было передано 215 человек.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в результате обмена пленными с Украиной в Россию доставлены 55 военных ВС РФ, ЛНР и ДНР, сейчас они находятся в больнице.

В октябре 2021 года Медведчуку было предъявлено обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В марте 2022 года суд на Украине заочно арестовал политика. Его объявили в международный розыск.

12 апреля стало известно о его задержании. Украинские власти предложили России обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ. Позже и сам Медведчук записал видеообращение к президентам РФ и Украины, в котором озвучил аналогичное предложение.

Спустя время жена украинского политика записала обращение к Владимиру Путину, в котором также попросила главу государства оказать содействие в обмене ее мужа на украинских военнопленных.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

