Москалькова рассказала о доказательствах пыток военнопленных россиян на Украине

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила о наличии доказательств того, что российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, пытали. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас есть многочисленные доказательства, что попавшие в плен и незаконно осужденные российские военнослужащие подвергались психологическому давлению, избиениям и пыткам СБУ Украины", – заявила Москалькова.

По словам омбудсмена, судебные процессы над военнопленными россиянами проходили в ускоренном порядке и с многочисленными нарушениями.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что предпринимаются необходимые усилия для возвращения попавших в плен россиян на родину. По каждому человеку ведется индивидуальная работа.

В начале июля сообщалось, что Следственный комитет России организовал проверку по фактам пыток российских военных, возвращенных из украинского плена. Каждому случаю будет дана правовая оценка.

