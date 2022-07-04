Росгвардия нашла доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах спецслужб Украины

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Росгвардейцы обнаружили в Херсоне доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах спецслужб Украины, говорится на сайте ведомства.
"При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами", – говорится в сообщении.
Уточняется, что были обнаружены документы миссии ОБСЕ на Украине, которые свидетельствуют о том, что представители организации располагались в Херсоне и имели личное покровительство генерала.
В сообщении говорится, что была изъята рукописная схема мест дислокации подразделений ВС РФ в Крыму, в Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областях.
В Росгвардии отметили, что это подтверждает ведение сотрудниками ОБСЕ разведывательных мероприятий в интересах спецслужб Украины и стран НАТО.
Ранее помощник главы Чечни сообщил, что подразделения спецназа "Ахмат" и Народная милиция ЛНР зашли в центр Лисичанска. Шла зачистка города от националистов, освобождались мирные жители, которым не давали покинуть населенный пункт.
Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Знамя Победы установили на здании администрации Лисичанска
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