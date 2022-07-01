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Москва 24

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Политика

15:55

Большинство освобожденных в рамках обмена пленными с Украиной подвергались пыткам – СК РФ

политика

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Пыткам были подвергнуты 95% российских военных, освобожденных из плена в рамках обмена с Украиной в формате 144 на 144, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

"По сообщению главы республики Д. В. Пушилина и Уполномоченного по правам человека в ДНР Д. В. Морозовой, после обмена, совершенного 29 июня 2022 года, установлено, что 95% военных подвергались пыткам со стороны участников ВФУ, в том числе путем применения электрического тока, избиения, и другим видам жестокого обращения", – говорится в сообщении.

Многие будут проходить лечение после переломов, а также огнестрельных ранений.

Ведомству предстоит проверить факты пыток и дать уголовно-правовую оценку действиям причастных к совершению преступлений лиц.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика вернула 144 бойца, попавших в плен к украинским военнослужащим. Он добавил, что основной задачей является спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. Среди освобожденных, по словам главы ДНР, есть мобилизованные, большинство которых ранены. Они нуждаются в срочной медицинской помощи, добавил Пушилин.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 144 на 144 в среду, 29 июня, по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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