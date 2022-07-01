Большинство освобожденных в рамках обмена пленными с Украиной подвергались пыткам – СК РФ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Пыткам были подвергнуты 95% российских военных, освобожденных из плена в рамках обмена с Украиной в формате 144 на 144, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
"По сообщению главы республики Д. В. Пушилина и Уполномоченного по правам человека в ДНР Д. В. Морозовой, после обмена, совершенного 29 июня 2022 года, установлено, что 95% военных подвергались пыткам со стороны участников ВФУ, в том числе путем применения электрического тока, избиения, и другим видам жестокого обращения", – говорится в сообщении.
Многие будут проходить лечение после переломов, а также огнестрельных ранений.
Ведомству предстоит проверить факты пыток и дать уголовно-правовую оценку действиям причастных к совершению преступлений лиц.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика вернула 144 бойца, попавших в плен к украинским военнослужащим. Он добавил, что основной задачей является спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. Среди освобожденных, по словам главы ДНР, есть мобилизованные, большинство которых ранены. Они нуждаются в срочной медицинской помощи, добавил Пушилин.
В свою очередь, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 144 на 144 в среду, 29 июня, по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Освобожденные военные РФ рассказали о длившемся несколько месяцев плену
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: