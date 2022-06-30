В Кремле прокомментировали обмен пленными между РФ и Украиной

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать детали состоявшегося между Россией и Украиной военнопленных в формате 144 на 144, назвав это прерогативой Минобороны.

"Для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражаются за право на жизнь людей Луганской и Донецкой народных республик. По деталям я не уполномочен что-то говорить. Это прерогатива наших военных", – приводит его словам "Газета.ру".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика вернула 144 бойца, попавших в плен к украинским военнослужащим.

Он добавил, что основной задачей является списание бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. Среди освобожденных, по словам главы ДНР, есть мобилизованные, большинство которых ранены. Они нуждаются в срочной медицинской помощи, добавил Пушилин.

В свою очередь официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 144 на 144 в среду, 29 июня, по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

