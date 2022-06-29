Пушилин сообщил о состоявшемся обмене 144 бойцов между ДНР и Киевом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Донецкая Народная Республика вернула 144 бойца, попавших в плен к украинским военнослужащим. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них – рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями", – рассказал он.
Пушилин добавил, что основной задачей является списание бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. Среди освобожденных, по словам главы ДНР, есть мобилизованные, большинство которых ранены. Они нуждаются в срочной медицинской помощи, добавил Пушилин.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что около трети бойцов ВСУ сдались в плен в районе пригорода Лисичанска. Он отметил, что в данном районе идут активные боевые действия. Мирошник уточнил, что с достаточно большим количеством жертв идут бои в районе Приволья.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Шойгу заявил, что 6,5 тыс военных Украины сдались в плен с начала спецоперации
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