Пушилин сообщил о состоявшемся обмене 144 бойцов между ДНР и Киевом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Донецкая Народная Республика вернула 144 бойца, попавших в плен к украинским военнослужащим. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них – рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями", – рассказал он.

Пушилин добавил, что основной задачей является списание бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. Среди освобожденных, по словам главы ДНР, есть мобилизованные, большинство которых ранены. Они нуждаются в срочной медицинской помощи, добавил Пушилин.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что около трети бойцов ВСУ сдались в плен в районе пригорода Лисичанска. Он отметил, что в данном районе идут активные боевые действия. Мирошник уточнил, что с достаточно большим количеством жертв идут бои в районе Приволья.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

