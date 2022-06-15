В СПЧ сообщили о получении ответов на материалы о преступлениях военных ВСУ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

СПЧ России получает несколько десятков ответов на отправленные в различные международные организации сообщения о преступлениях военных ВСУ, заявил глава совета Валерий Фадеев.

"Есть реакция. Кое-какие посольства, реакция Ватикана есть. Не могу сказать, что это какая-то очень масштабная реакция, но счет пошел на десятки. Мы отправляем в тысячи адресов, ответы пока, к сожалению, из десятков адресов", – цитирует его РИА Новости.

Фадеев назвал крайне важной реакцию Ватикана.

Уточняется, что после рассмотрения материалов о преступлениях на Украине постоянной комиссией СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, они обобщаются и рассылаются организации.

6 июня омбудсмен Татьяна Москалькова представила Владимиру Путину ежегодный доклад и сообщила о работе с прибывшими в РФ гражданами ДНР, ЛНР и Украины, а также о теме возвращения из плена военнослужащих России. По словам Москальковой, с начала специальной военной операции ей поступило свыше 3 тысяч обращений в защиту нарушенных украинскими властями прав и законных интересов гражданских лиц и военнослужащих.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

