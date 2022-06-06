Москалькова рассказала Путину о возвращении из плена военнослужащих РФ

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила Владимиру Путину ежегодный доклад и сообщила о работе с прибывшими в РФ гражданами ДНР, ЛНР и Украины, а также о теме возвращения из плена военнослужащих России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам Москальковой, с начала специальной военной операции на Украине ей поступило свыше 3 тысяч обращений в защиту нарушенных украинскими властями прав и законных интересов гражданских лиц и военнослужащих.

"Сейчас мы плотно работаем с министерством обороны и МЧС по вопросам обращений граждан, связанных со специальной военной операцией на Украине, и с беженцами, которые на нашей территории", – подчеркнула она.

Омбудсмен также отметила содействие Минобороны РФ в принятии мер по восстановлению нарушенных прав граждан.

В середине мая Москалькова сообщила, что поступило два новых обращения об удержании на судоремонтных заводах Украины гражданских судов с экипажами из России. Речь идет о 73 россиянах с судов "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Волго-Балт 224 "Нэвиджер-2", "Омский 6", "Омский 132", "Рондо", "Свирь".

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

