Москалькова сообщила о новых моряках из РФ, удерживаемых на Украине

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Поступила информация о новых моряках из России, удерживаемых на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, поступило два новых обращения об удержании на судоремонтных заводах Украины гражданских судов с экипажами из России. В общей сложности в стране находятся 73 российских моряка. Люди содержатся в Измаиле.
"Диалог продолжается об освобождении незаконно и необоснованно удерживаемых моряков", – цитирует Москалькову РИА Новости.
Речь идет об удержании 73 российских граждан с восьми гражданских судов "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Волго-Балт 224 "Нэвиджер-2", "Омский 6", "Омский 132", "Рондо", "Свирь".
Ранее Москалькова сообщила, что никаких оснований удерживать гражданских моряков из России на территории Украины нет. Она выразила надежду, что удерживаемые в Измаиле моряки скоро смогут вернуться домой.
В начале апреля Москалькова сообщала, что на Украине освободили 14 российских гражданских моряков судна "Азов Конкорд". Украинские военные удерживали экипаж судна в порту Мариуполя c 24 февраля. Выход в море при этом был заминирован.
В мае стало известно об освобождении экипажа судна "Авангард", которое удерживалось на Украине. В плену находились 11 российских моряков. По данным Москальковой, члены экипажа – уроженцы Приморского края, Астраханской области, Краснодарского края и Ставрополья.
Москалькова также сообщила, что на судоремонтных заводах в Измаиле продолжают незаконно удерживать семь российских судов. тогда речь шла о 60 задержанных россиян.
Российские военные освободили 14 моряков, которых удерживали в порту Мариуполя
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