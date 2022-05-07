Москалькова сообщила об освобождении 11 моряков, удерживаемых на Украине

Фото: Агентство "Москва"/ пресс-служба нижней палаты парламента
Экипаж судна "Авангард", которое удерживалось на Украине, освобожден. В общей сложности в плену находились 11 российских моряков. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Благодаря огромной работе, проделанной по поручению президента Российской Федерации совместно нами, Минобороны России и МИД России, освобождены незаконно удерживаемые в Украине 11 членов экипажа судна "Авангард", граждан Российской Федерации", – написала омбудсмен.
Она рассказала, что сухогруз прибыл в Измаил из Греции для ремонта еще 1 декабря 2021 года. С начала спецоперации на Украине и судно, и моряки были блокированы охраной порта и украинскими пограничниками, что является нарушением международных норм и принципов.
По данным Москальковой, члены экипажа – уроженцы Приморского края, Астраханской области, Краснодарского края и Ставрополья.
"72 дня экипаж "Авангарда" находился практически в полной изоляции от внешнего мира, морякам запрещали общаться с родственниками, они не могли покинуть судно, остались без средств к существованию, все это время были без лекарств и медицинской помощи", – добавила уполномоченный по правам человека в РФ.
В настоящий момент омбудсмен находится на связи с родственниками моряков и готова оказать им помощь, если возникнет такая необходимость.
Москалькова также сообщила, что на судоремонтных заводах в Измаиле продолжают незаконно удерживать семь российских судов. Общая численность экипажа составляет 60 человек.
"К сожалению, в Измаиле на судоремонтных заводах вопреки нормам права и принципам гуманизма продолжают незаконно удерживать еще 60 моряков с 7 российских судов: Омский-6, Челси-4, Волго-Балт 244, Волго-Балт 193, Волго-Балт 225, Рондо, Свирь", – перечислила омбудсмен.
Она подчеркнула, что на моряков оказывается давление: у бортов выставлены блокпосты с вооруженной охраной, которая не позволяет людям сойти на берег. Москалькова добавила, что уже направила обращения в международные органы, призывая принять меры по освобождению экипажей судов, поскольку использование Украиной гражданских лиц в качестве заложников является недопустимым.
В начале апреля Москалькова сообщала, что на Украине освободили 14 российских гражданских моряков судна "Азов Конкорд". Украинские военные удерживали экипаж судна в порту Мариуполя c 24 февраля. Выход в море при этом был заминирован.
Российские военные освободили 14 моряков, которых удерживали в порту Мариуполя
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