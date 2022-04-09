Москалькова заявила об освобождении 14 российских моряков, которых удерживали на Украине

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

На Украине освободили 14 российских гражданских моряков. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Буквально сейчас пришла радостная новость — благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна "Азов Конкорд" освобождены и эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими", — заявила Москалькова в телеграм-канале.

Она уточнила, что украинские военные удерживали экипаж судна в порту Мариуполя c 24 февраля. Кроме того, выход в море был заминирован.

"У ребят отобрали телефоны, ноутбуки, документы, были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости", – сообщила омбудсмен.

По словам Москальковой, на протяжении всего этого времени она была на связи с близкими моряков, обращалась в министерство обороны, МИД и к украинской стороне.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие эвакуировали из Херсонской области 90 граждан России, Молдовы и Украины. В Минобороны РФ уточнили, что на центральной площади города Херсона военные обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции на автобусах, а также в составе автомобильных колонн на личном автотранспорте, и затем обеспечили их безопасность при перемещении на территорию России.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

