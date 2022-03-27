Российские военные эвакуировали из Украины 90 граждан России и иностранных государств

Российские военнослужащие эвакуировали из Херсонской области 90 граждан России, Молдовы и Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что на центральной площади города Херсона российские военные обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции на автобусах, а также в составе автомобильных колонн на личном автотранспорте, и затем обеспечили их безопасность при перемещении на территорию России.

Ранее, 24 марта, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что более 17 тысяч жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы за сутки в Россию. Генерал отметил, что из Мариуполя удалось эвакуировать 4 453 человека. Украинская сторона помощь не оказывала. В общей сложности, по словам Мизинцева, от беспредела, устроенного неонацистами, из города спасены уже 86 718 человек.

Начальник Национального центра управления обороной РФ подчеркнул, что значительная часть насильно удерживаемых радикалами в украинских городах мирных жителей продолжает искать любые возможности эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан в официальные структуры РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.