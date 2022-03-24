Москалькова подтвердила обмен пленными между РФ и Украиной

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 10 на 10. Об этом сообщает "Интерфакс".

До этого вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что это был первый полноценный обмен пленными. По ее словам, также удалось обменять 11 российских моряков с затонувшего гражданского судна у Одессы на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия и Украина провели два обмена пленными. Также Минобороны РФ продолжает эвакуацию мирного населения Украины через гумкоридоры. Захарова отметила, что при этом Евросоюз обвиняет Россию в использовании беженцев в качестве инструмента давления и направляет их в страны ЕС.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

