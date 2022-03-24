Кадыров сообщил об освобождении здания администрации Мариуполя

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Силовики Чечни освободили здание администрации Мариуполя. Об этом в своем телеграм-канале написал глава республики Рамзан Кадыров.

"Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек", – написал Кадыров.

Ранее Кадыров сообщал, что чеченские военные продолжают штурм Мариуполя, в ближайшее время он полностью будет очищен от бандеровцев. Он уточнил, что освобождение города дается нелегко в связи с наличием мирных жителей в зоне боевых действий. Бойцам приходится работать очень аккуратно, однако чеченские военнослужащие обладают достаточно решительным настроем на выполнение задач командования.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.