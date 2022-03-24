Командующий ВВО вручил награды отличившимся участникам спецоперации на Украине

14:57
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Командующий войсками ВВО генерал-полковник Александр Чайко вручил награды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны РФ.
"Награждение происходило непосредственно на передовых позициях подразделений в Киевской области, в 30 километрах от Киева, куда командующий прибыл для постановки задач и уточнения обстановки", – приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Офицеры и солдаты, задействованные на киевском направлении, получили медали "За отвагу". Один из награжденных – старший лейтенант Александр П. – уничтожил три украинских БМП, танк и бронетранспортер. Его и других военных поблагодарили за мужество, стойкость и профессионализм.
"Я как командующий горжусь своими подчиненными. Все подразделения в боевой обстановке действуют правильно. Я уверен в вас, уверен, что мы успешно завершим эту операцию", – отметил Чайко на церемонии награждения военнослужащих.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о представлении после окончания спецоперации России по защите ДНР и ЛНР к госнаградам сотрудников Службы безопасности Украины, которые работали за РФ против бандеровцев.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Отличившимся участникам спецоперации на Украине вручили госнаграды
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