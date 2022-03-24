МО РФ показало кадры уничтожения украинского ЗРК

Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300 ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С помощью беспилотного летательного аппарата была установлена пусковая позиция ЗРК ВСУ, по которой был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь", – рассказали в ведомстве.

Точное попадание обеспечил беспилотник, осуществлявший лазерное наведение снаряда. Уничтожение объекта было зафиксировано на видео средствами объективного контроля.

21 марта российские военные впервые применили гиперзвуковую ракету "Кинжал". С ее помощью они уничтожили подземные хранилища украинских авиационных средств поражения, боевых частей для ракет "Точка-У" в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в Константиновке Николаевской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.