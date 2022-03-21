В МО РФ рассказали о применении гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

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Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила подземные хранилища украинских авиационных средств поражения, боевых частей для ракет "Точка-У" в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в Константиновке Николаевской области. Об этом рассказал официальный представитель МИД РФ Игорь Конашенков.

Он рассказал, что ракету запустили с расстояния свыше 1 000 километров. При этом время ее полета составило менее 10 минут.

Благодаря гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии "Кинжал" уничтожил расположенный в горной местности защищенный арсенал.

Ранее Конашенков рассказал, что высокоточный удар по торговому центру в Киеве уничтожил батарею реактивных систем залпового огня и базу хранения боеприпасов, которую там устроили украинские военные. По его словам, координаты позиции систем и расположение склада с реактивными боеприпасами российская разведка подтвердила по нескольким каналам.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

