Минобороны опубликовало видео выдвижения российских военных в Сумской области

Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры выдвижения российских подразделений вооруженных сил в Сумской области.

Колонна бронетанковой техники ВС РФ совершила марш в район выполнения задач.

В Минобороны России уточнили, что разведку маршрута и обеспечение безопасности продвижения колонны производят разведывательные подразделения на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун".

Ранее официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что авиационный ракетный комплекс "Кинжал" Вооруженных сил РФ уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области.

Он уточнил, что было уничтожено около 200 БПЛА и свыше 1,4 тысячи танков и других бронемашин с начала проведения спецоперации на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

