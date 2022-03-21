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политика

18:30

В Минобороны назвали пропагандистским враньем данные Киева о потерях РФ

политика

Фото: AP Photo/Felipe Dana

Распространяемые Киевом данные о потерях военной техники и личного состава России являются пропагандистским враньем. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также рекомендовал не вводить в заблуждение относительно реальных возможностей Вооруженных сил России.

"Все распространяемые господином (Михаилом) Подоляком (советник главы офиса президента Украины. – Прим. ред.) якобы реальные данные о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем", – подчеркнул Конашенков.

Ранее Конашенков рассказал, что украинские националисты используют жилые кварталы и социальные объекты в качестве живого щита. Такую же тактику используют и в Киеве. По его словам, боевики размещают в жилых кварталах артиллерийские системы, из которых ведется массированный огонь по военнослужащим России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВКС России за ночь уничтожили 44 военных объекта на территории Украины

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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