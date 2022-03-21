В Минобороны назвали пропагандистским враньем данные Киева о потерях РФ

Фото: AP Photo/Felipe Dana
Распространяемые Киевом данные о потерях военной техники и личного состава России являются пропагандистским враньем. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он также рекомендовал не вводить в заблуждение относительно реальных возможностей Вооруженных сил России.
"Все распространяемые господином (Михаилом) Подоляком (советник главы офиса президента Украины. – Прим. ред.) якобы реальные данные о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем", – подчеркнул Конашенков.
Ранее Конашенков рассказал, что украинские националисты используют жилые кварталы и социальные объекты в качестве живого щита. Такую же тактику используют и в Киеве. По его словам, боевики размещают в жилых кварталах артиллерийские системы, из которых ведется массированный огонь по военнослужащим России.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВКС России за ночь уничтожили 44 военных объекта на территории Украины
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: