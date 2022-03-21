Глава ДНР сообщил о нескольких тысячах бойцов украинских нацбатов в Мариуполе

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в Мариуполе остаются еще несколько тысяч представителей украинских националистических батальонов.

"Основной их укрепрайон или укреппозиция – это завод "Азовсталь", – сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1", добавив, что бои за город могут продлиться еще более недели.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что российские войска ликвидировали 93 украинских боевика, которые в гражданской одежде дезертировали из Мариуполя, используя гуманитарные коридоры.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

