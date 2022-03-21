Росгвардия задержала в Бердянске готовившего диверсию агента СБУ

14:44
Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
Сотрудники Росгвардии задержали при патрулировании Бердянска готовившего диверсию агента СБУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что мужчину задержали за нарушение комендантского часа.
"По заданию своих кураторов он готовил покушение на народного депутата Верховной рады Украины Александра Пономарева", – говорится в сообщении.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в Мариуполе остаются еще несколько тысяч представителей украинских националистических батальонов. По его словам, основным их укрепрайоном является завод "Азовсталь".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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