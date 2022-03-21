РФ негативно воспримет попытки других стран вмешаться в спецоперацию на Украине – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия негативно воспримет попытки других стран вмешаться в спецоперацию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что Москва признательна всем странам, которые предлагают быть посредниками на переговорах с Киевом, но важно не просто выбрать место для встречи, а сделать украинскую сторону более сговорчивой.

"Действительно, здесь кто может должен использовать свое влияние на Киев, чтобы сделать Киев более сговорчивым, более конструктивным на этих переговорах", – приводит слова Пескова ТАСС.

Он также отметил, что международные организации могли бы оказать давление на Киев для того, чтобы украинские националисты прекратили мешать работе гуманитарных коридоров. По словам Пескова, это действительно было бы полезно.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

18 марта в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о попытках Киева затянуть переговорный процесс с Москвой. По словам президента РФ, для этого украинская сторона озвучивает все новые нереалистичные предложения. Также Путин обратил внимание Шольца на ракетные обстрелы ВСУ жилых кварталов Донецка и Макеевки.