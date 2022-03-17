Макрон рассказал о планах провести телефонный разговор с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Он рассказал, что говорит с президентами Украины и России несколько раз в неделю.

"В ближайшие часы я вновь планирую переговорить с Путиным", – цитирует Макрона ТАСС.

Он также не исключил свой визит в Киев, но подчеркнул, что эта поездка могла бы стать актуальной, когда в этом будет необходимость.

Ранее член делегации РФ на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий заявил, что прогресс в диалоге Москвы и Киева может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

