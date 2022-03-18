Путин рассказал Шольцу о попытках Киева затянуть переговоры с Москвой

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Представители украинской стороны стремятся затянуть переговоры с Россией, озвучивая все новые нереалистичные предложения, заявил Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что Путин обратил внимание Шольца на ракетные обстрелы ВСУ жилых кварталов Донецка и Макеевки. Эти военные преступления были проигнорированы на Западе", – говорится в сообщении.
12 марта российский лидер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Путин, в частности, сообщил политикам о многочисленных фактах грубейшего нарушения силовиками Украины норм международного гуманитарного права.
Также президент РФ проинформировал Макрона и Шольца о внесудебных расправах над несогласными, о взятии в заложники и использовании мирного населения в качестве живого щита, а также о размещении тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле медучреждений, учебных заведений и детсадов.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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