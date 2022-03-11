Путин разъяснил президенту Финляндии причины спецоперации на Украине

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте, в ходе которого разъяснил ему причины и цели российской военной спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Президенты уделили особое внимание гуманитарным вопросам, принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров для эвакуации из зоны боестолкновений мирных жителей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры договорились поддерживать контакт по ситуации на Украине и двусторонней повестке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко, который прибыл в Москву, обсудят вопросы двусторонней интеграции и ситуацию вокруг Украины. Он назвал предстоящие контакты хорошей возможностью продолжить обсуждение интеграционных процессов двух стран.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

