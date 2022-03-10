Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуры принятия Украины в ЕС

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Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита лидеров ЕС в Версале заявил, что не считает возможным проведение процедуры рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз в настоящее время.

"Как вы знаете, три страны – Украина, Молдавия и Грузия – подали официальные заявки (на вступление в Евросоюз. – Прим. ред). Мы будем обсуждать их сегодня вечером, это важно", – приводит его слова РИА Новости.

Макрон добавил, что в сложившейся ситуации необходимо отправить сильный сигнал Украине и украинцам, однако подходить к рассмотрению вопроса о вступлении Украины в ЕС стоит с осторожностью.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Лидеры трех стран продолжили обсуждение украинской тематики.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.