Путин провел телефонный разговор с Макроном и Шольцем

Фото: ТАСС/POOL/Евгений Биятов

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Лидеры трех стран продолжили обсуждение украинской тематики", – говорится в сообщении.

Последний раз Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводили телефонные переговоры 6 марта. Тогда российский лидер проинформировал коллегу об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской атомной электростанции с задействованием диверсионной группы.

В разговоре с французским коллегой Путин также рассказал о состоянии дел на переговорах российской делегации с Украиной. По его словам, российская сторона выразила готовность продолжить диалог при безусловном выполнении известных российских требований.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

