Обсуждение прекращения огня на время переговоров РФ с Украиной не ведется – Песков

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение прекращения огня на время переговоров делегаций России и Украины не ведется.

"Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский назвал темы, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции. Речь идет о нейтральном статусе и невступлении Украины в НАТО. При этом, по его словам, в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

