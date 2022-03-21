Националисты используют жилые кварталы на Украине в качестве живого щита – МО РФ

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Украинские националисты используют жилые кварталы и социальные объекты в качестве живого щита. Такую же тактику используют и в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, боевики размещают в жилых кварталах артиллерийские системы, из которых ведется массированный огонь по военнослужащим России.

"На окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим", – сказал Конашенков.

Он добавил, что в расположенном неподалеку торговом центре хранились реактивные боеприпасы и перезарядки систем залпового огня.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в Мариуполе остаются еще несколько тысяч представителей украинских националистических батальонов. По его словам, основным их укрепрайоном или укреппозицией является завод "Азовсталь".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

