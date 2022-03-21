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политика

21 марта, 19:30

ВС РФ уничтожили батарею украинских РСЗО и базу хранения боеприпасов в Киеве

политика

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Высокоточный удар по торговому центру в Киеве уничтожил батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) и базу хранения боеприпасов, которую там устроили украинские военные. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, координаты позиции систем и расположение склада с реактивными боеприпасами российская разведка подтвердила по нескольким каналам.

"На видеокадрах объективного контроля хорошо видно, как в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет", – подчеркнул Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что российская сторона таким образом предоставила доказательства преступного использования киевским режимом гражданских объектов в жилых кварталах Украины в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем.

Ранее российские военные нанесли удар по центру подготовки иностранных наемников и националистов в Ровенской области Украины. В результате высокоточного удара были уничтожены больше 80 наемников и бойцов украинских нацбатальонов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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