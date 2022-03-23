Россия и Украина провели два обмена пленными – МИД

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия и Украина провели два обмена пленными.

Также Минобороны РФ продолжает эвакуацию мирного населения Украины через гумкоридоры. Захарова отметила, что при этом Евросоюз обвиняет Россию в использовании беженцев в качестве инструмента давления и направляет их в страны ЕС.

"На самом деле это киевские власти запрещают эвакуацию в нашу страну и насильно гонят беженцев в западном направлении. Многие из них все равно пытаются проехать в Россию, к своим родственникам, но тут уже страны ЕС, прежде всего Польша, не дают им это сделать. Люди становятся заложниками сначала Киева, а затем Брюсселя", – приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Она также отметила, что ЕС никак не влияет на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались мирным населением как живым щитом и не блокировали их выход в Россию.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что состоялся первый обмен пленными между Россией и Украиной. По ее словам, российских пленных обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

